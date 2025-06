CT Beretti chiude la regular season con sconfitta, ma si qualifica per i playout.

Il CT Beretti di Grottammare conclude la regular season di Serie B2 con una sconfitta, ma con un sorriso: la qualificazione ai playout. Dopo un combattuto 4-2 contro il CT Civitanova, i grottammaresi si piazzano al sesto posto con 14 punti, pronti a sfidare il destino nei prossimi incontri. Una stagione intensa fatta di alti e bassi, ora lascia spazio alla rinascita. La strada verso i playoff è ancora aperta!

Il CT Beretti di Grottammare ha chiuso la regular season del campionato di Serie B2 con una sconfitta per 4-2 contro il CT Civitanova nell’ultima giornata. I grottammaresi terminano al sesto posto della classifica con 14 punti. Sul campo di casa il Beretti ha lottato conquistando due punti complessivi (uno nei singolari con Carretero e uno nei doppi), ma non è bastato per evitare il ko. Una sconfitta che non cambia la sostanza di una stagione che ha visto i grottammaresi concludere a metà classifica. Nei quattro singolari il CT Beretti è riuscito a conquistare un solo punto grazie alla vittoria di Salvador Pablo Carretero che ha battuto Riccardo Rotilio per 6-1 6-0 in un match dominato dal grottammarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net