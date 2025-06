Cronoscalata Catania-Etna edizione 2025 con un parterre di protagonisti d’eccellenza

Preparati a vivere un’emozione unica con la Cronoscalata Catania-Etna 2025! La 48ª edizione si preannuncia come uno spettacolo di eccellenza, con un parterre di protagonisti di altissimo livello, tra cui spicca un emozionante tris d’assi provenienti dalla serie Supersalita. Francesco Conticelli, vincitore in stagione a Fasano e Sortino, promette di regalare momenti indimenticabili. Questa gara sarà il palcoscenico perfetto per le sfide più avvincenti dell’anno!

48.ma “Catania-Etna”. Sabato e domenica in gara anche Conticelli, Fazzino e Cassibba; Catania–Etna, presenti alcuni big della massima serie nazionale. Questa mattina la presentazione.

