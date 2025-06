Crisi Nazionale | la sindrome coreana | Speciale 1

L’Italia rischia di estinguersi nel calcio, non per mancanza di talento, ma per un’anestesia storica che ci impedisce di apprendere dai nostri errori. La recente crisi contro la Moldova ricorda le sconfitte del passato, come quella del 1966 contro la Corea del Nord, simbolo di una rottura profonda. È tempo di riscoprire le radici e reinventarci: l’Italia può ancora risorgere e tornare a brillare.

L'Italia rischia l'estinzione calcistica. Non per assenza di talento, ma per incapacità di apprendere dalla propria storia. Da oltre mezzo secolo non si assisteva ad una crisi così acuta. Gli azzurri scesi in campo contro la Moldova Nel luglio 1966, l'Italia intera assistette attonita alla sconfitta contro la Corea del Nord. La disfatta segnò una frattura. Con l'elezione di Artemio Franchi nel 1967 alla presidenza della FIGC, si aprì un ciclo riformatore basato su atti formali, formazione tecnica, rilancio dei vivai. Ne derivarono due Mondiali, un Europeo, cinque titoli Under 21. Il metodo era documentato, sistemico, politico.

