Crisi idrica per problemi di corrente? Enel non ci sta | Danni solo in assenza delle opportune protezioni tecniche

La recente crisi idrica che ha colpito diverse zone della città mette in luce le sfide legate alla gestione delle risorse e alle infrastrutture. La società del gruppo Enel, E-Distribuzione, si trova ora al centro dell’attenzione dopo le accuse di Amam, che attribuisce a mancanze nelle protezioni tecniche la causa del disservizio. Un vertice con la partecipata dell’acqua si prospetta come passo fondamentale per trovare soluzioni durature e ripristinare la normalità.

Esce allo scoperto la società del gruppo Enel in questi giorni nell'occhio del ciclone dopo la comunicazione di Amam che ha attribuito a E-Distribuzione la crisi idrica che ha messo in ginocchio diverse zone della città da alcuni giorni. In attesa di un vertice con la partecipata dell'acqua. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Crisi idrica per problemi di corrente? Enel non ci sta: "Danni solo in assenza delle opportune protezioni tecniche"

Altre fonti ne stanno dando notizia

Crisi idrica per problemi di corrente? Enel non ci sta: Danni solo in assenza delle opportune protezioni tecniche; Crisi idrica a Messina, Enel non ci sta e replica: Nostre interruzioni brevi, le pompe dovevano avere le protezioni; Crisi idrica a Messina, ancora problemi elettrici a Fiumefreddo.

Crisi idrica a Messina. Il sindaco Basile attiva il Centro Operativo Comunale - Con l’Ordinanza Sindacale numero 131 dell’11 giugno 2025, il sindaco Federico Basile ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (Coc), una misura di ...