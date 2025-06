Crisi idrica e dramma Consorzio di bonifica l' assessore di Naro | La riforma tenga conto dei costi insostenibili

La crisi idrica che insiste sul nostro territorio rappresenta una sfida urgente e complessa, mettendo a dura prova l’equilibrio economico e sociale della nostra comunità. L’assessore di Naro, insieme al Sindaco e all’Amministrazione Comunale, sollecitano una riforma del consorzio di bonifica che tenga conto dei costi insostenibili, affinché si possa garantire un futuro sostenibile e resilienti per agricoltura e lavoro. È fondamentale agire subito per proteggere il nostro patrimonio e il benessere delle generazioni future.

