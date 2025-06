Crisi abitativa ok all' assegno universale da 900 euro al mese per evitare gli sfratti

L'Assemblea Capitolina ha dato il via libera a una rivoluzione nel sostegno abitativo, approvando una delibera che introduce l'assegno universale di 900 euro al mese per contrastare la crisi abitativa e prevenire gli sfratti. Un passo importante verso una città più giusta e solidale, capace di rispondere alle esigenze di chi si trova in difficoltà . L'approvazione di questa misura rappresenta un segnale forte di impegno concreto per un domani migliore.

L'assemblea capitolina ha approvato in maniera ampia la nuova delibera sul contributo all'affitto a contrasto della precarietà abitativa. Un regolamento che supera la ex 163 e prevede fino a 900 euro al mese per un'ampia platea di soggetti.

