Cressida Bonas di nuovo mamma | l’ex compagna del principe Harry aveva raccontato la sua battaglia con l’infertilità per sostenere le altre donne

Cressida Bonas, ex compagna di Harry e madre coraggiosa, ha condiviso pubblicamente la sua battaglia contro l'infertilità, rivelando di aver affrontato la fecondazione in vitro. La sua testimonianza apre un importante discorso sulla necessità di condividere esperienze personali per eliminare lo stigma e sostenere chi vive situazioni simili. In un mondo che fa ancora fatica ad affrontare questi temi, il suo gesto diventa un faro di speranza e solidarietà.

L'attrice e modella ha raccontato di essere ricorsa alla fecondazione in vitro per diventare madre, sottolineando la necessità di raccontare esperienze come la sua: «Più condividiamo le nostre storie e ci appoggiamo agli altri, più leggero diventa il peso della vergogna che deriva dall'infertilità». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cressida Bonas di nuovo mamma: l’ex compagna del principe Harry aveva raccontato la sua battaglia con l’infertilità per sostenere le altre donne

