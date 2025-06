Crescono i maltrattamenti sui minori in Italia

Un’allarmante escalation di maltrattamenti sui minori scuote l’Italia, secondo i dati emersi dall’indagine di Terre des Hommes e del Garante dei Minori. Una realtà che richiede attenzione immediata e azioni concrete per proteggere i più vulnerabili. È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica e rafforzare le misure di tutela. Solo così potremo garantire un futuro più sicuro e sereno ai nostri bambini.

Nel 2024 i minori autori di omicidi crescono del 150%, vittime under 18 in aumento e servizi psichiatrici insufficienti. Dati Criminalpol e psichiatri forensi fotografano una crisi senza precedenti - Nel 2024, si registra un aumento del 150% negli omicidi commessi da minori in Italia, con 35 vittime under 18.

