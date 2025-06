Crescita record per le startup italiane nel 2025 | investimenti aumentano del 38,88%

Nel primo semestre del 2025, le startup italiane registrano una crescita senza precedenti, con investimenti che aumentano del 3888% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In appena sei mesi, sono stati raccolti 353,4 milioni di euro in 99 operazioni di finanziamento, simbolo di un ecosistema in piena espansione. Anche il numero delle operazioni è destinato a crescere, consolidando l’Italia come hub di innovazione e talento.

Il primo semestre 2025 segna una svolta per l'ecosistema delle startup italiane, che tornano protagoniste con una crescita significativa degli investimenti. Nei primi sei mesi le startup hanno raccolto complessivamente 353,4 milioni di euro attraverso 99 operazioni di finanziamento, registrando un incremento del 38,88% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando erano stati raccolti 254,5 milioni in 87 round. Anche il numero delle operazioni è cresciuto del 13,79%, segno di un rinnovato dinamismo del settore. A trainare la crescita sono soprattutto i comparti medtech, lavoroHR tech, biotech, deeptech e fintech, con il settore medtech in testa per numero di round chiusi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescita record per le startup italiane nel 2025: investimenti aumentano del 38,88%

In questa notizia si parla di: crescita - startup - italiane - investimenti

StartUp Day: crescita record e focus sull’innovazione accademica | VIDEO - Emilia-Romagna si conferma protagonista dell’innovazione italiana, con 880 startup innovative attive.

#SIMEST: investiti €8mln per la crescita in #USA del Gruppo #Polenghi. La liquidità ha contribuito all’acquisizione da parte del Gruppo - leader globale del succo di limone italiano - della società californiana Nielsen Citrus Products. L’operazione consente Partecipa alla discussione

Lambiase (IRTOP Consulting): "AI in crescita tra startup e PMI, investimenti fino a €2 mln annui e +17% in Borsa" Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Investire in startup, una necessità per il futuro competitivo dell’Italia; 10 startup italiane da tenere d'occhio nel 2025; Startup innovative in crescita nel 2024: ma la presenza femminile resta bassa.

La risalita delle startup, round a +38,8% nella prima metà del 2025 [Scarica il paper] - Round Startup 2025: nei primi sei mesi dell’anno le startup italiane hanno raccolto complessivamente 353,4 milioni di euro attraverso 99 operazioni di finanziamento.