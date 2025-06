Crescita del Pil italiano nel primo trimestre | supera Francia e Germania

L’Italia sorprende ancora, con una crescita del PIL nel primo trimestre che supera Francia e Germania, dimostrando resilienza e potenzialità. Nel suo videomessaggio all’assemblea di Confcommercio, la premier Giorgia Meloni ha evidenziato come questo dato, in un contesto geopolitico complesso, sia un segnale positivo per il nostro Paese. L’economia italiana si conferma protagonista, aprendo nuove prospettive di sviluppo e sfidando le aspettative internazionali.

"Nel primo trimestre di quest'anno il Pil è cresciuto dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2024, facendo meglio di Francia e Germania. È un dato incoraggiante, se teniamo conto della complessa situazione geopolitica internazionale e del quadro delle relazioni commerciali". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio all'assemblea di Confcommercio, sottolineando che "l'economia sta sostanzialmente dimostrando la sua solidità e la sua resilienza, anche e soprattutto sul fronte dell' occupazione ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crescita del Pil italiano nel primo trimestre: supera Francia e Germania

