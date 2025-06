Cresce la passione per l' orto è boom di richieste E non interessa solo agli anziani

cresce la passione per l'orto. Il nuovo bando per l’assegnazione di 48 aree ortive nel Comune di Forlì, pubblicato lo scorso 15 aprile, ha visto una partecipazione diffusa tra la comunità forlivese, con un incremento di richieste, rispetto al 2024, pari al 33,33%. Le domande pervenute alla... È evidente che il verde urbano e il contatto con la natura stanno riconquistando il loro spazio, coinvolgendo persone di tutte le età e stili di vita, in un vero e proprio boom di interesse per l'agricoltura urbana.

