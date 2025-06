Cresce e sta bene l' orsetta salvata a Pizzione | era sola a bordo strada VIDEO

La piccola orsetta salvata a Pizzione sta facendo grandi passi avanti: da appena 3 chili a ben 7,4, dimostrando di essere in piena salute! Il Parco nazionale, attraverso aggiornamenti costanti, ci tiene informati sulla sua crescita e benessere. È un esempio meraviglioso di rinascita e attenzione alla natura, che ci ricorda l’importanza di preservare e proteggere queste preziose creature. La sua storia continua a commuoverci e a ispirarci.

Cresce ed è sana la cucciola di orso salvata un mese fa sul bordo della strada a Pizzone dai guardiaparco. Quando è arrivata pesava 3 chili, ora ne pesa 7,4 “quindi è cresciuta parecchio”. Come promesso il Parco nazionale con i suoi post e video tiene informati sull’evoluzione della situazione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Cresce e sta bene l'orsetta salvata a Pizzione: era sola a bordo strada [VIDEO]

In questa notizia si parla di: cresce - salvata - bordo - strada

#QuartodAltino – Investita mentre attraversa la strada e sbalzata a venti metri di distanza, muore dopo il ricovero in ospedale Dramma a Quarto d’Altino. Investita mentre attraversa la strada, muore una donna di 48 anni. Si chiamava Genni Sgaravato. L’inciden Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Cresce e sta bene l'orsetta salvata a Pizzione: era sola a bordo strada [VIDEO]; Fontanafredda, da solo per strada in piena notte: anziano salvato dai carabinieri e portato in ospedale; Un cane Dingo aggredisce a morsi una ragazza in spiaggia: cresce la paura.

Cane abbandonato e investito sul raccordo: si salva trascinandosi a bordo strada - Era stato investito lungo il raccordo che collega Benevento con San Giorgio del Sannio ed è riuscito a salvarsi trascinandosi lungo il ciglio della strada, dietro dei segnali stradali dove l ...

Operaio Anas vede un cane ferito a bordo strada e lo salva - Giunto all'altezza di Sardara, il centro termale nella provincia del Sud Sardegna, si è accorto della presenza di un cane che a bordo strada, oltre il guardrail, si trovava in difficoltà e ...