Cremazione protestano i concessionari | Dal Comune di Napoli tassa sui morti

Una polemica infuocata scuote il cuore di Napoli, dove i concessionari dei templi di cremazione protestano contro la tassa sui decessi imposta dal Comune. In un’Italia che valorizza la vita, questa battaglia evidenzia come le scelte amministrative possano toccare profondamente le emozioni e le esigenze delle famiglie in lutto. La questione non riguarda solo i numeri, ma il rispetto per chi affronta il dolore, spingendo a riflettere su un equilibrio più umano e sostenibile.

"Napoli è una splendida città per i vivi, non per i morti. Non si risana il bilancio sulle spalle dei morti e sul dolore dei vivi". È l’attacco, in una nota congiunta, fatto al Comune di Napoli da parte dei concessionari dei templi di cremazione di Castel Volturno (Caserta), Domicella (Avellino). 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Cremazione, protestano i concessionari: “Dal Comune di Napoli tassa sui morti”

In questa notizia si parla di: morti - napoli - cremazione - concessionari

"Il 20% è abusivo. Non vogliamo contare i morti". Perché a Napoli può essere una strage - Il 20 è una data inquietante per Napoli, dove il rischio di una strage è tangibile. La Protezione Civile lancia un appello ai cittadini: "Apriteci le vostre case per i controlli”.

Cosa riportano altre fonti

Protesta concessionari templi cremazione, 'tassa sui morti'; Tassa sui morti a Napoli: Rischio igienico-sanitario da sovraffollamento; Anche Caserta contro la tassa sui morti di Napoli: Un balzello ingiusto che penalizza le famiglie e viola la concorrenza.

Protesta concessionari templi cremazione, 'tassa sui morti' - Non si risana il bilancio sulle spalle dei morti e sul dolore dei vivi".

Tassa sui morti a Napoli: "Rischio igienico-sanitario da sovraffollamento" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione.