Crema solare per la polizia locale di Recco | l' iniziativa contro i melanomi

Dopo il successo a Chiavari, l'associazione 'La Pulce nell'orecchio' porta la sua campagna di sensibilizzazione anche a Recco, con un gesto concreto: donare creme solari alla polizia locale per promuovere la prevenzione dei melanomi. Un’iniziativa che mira a proteggere chi lavora sotto il sole e a diffondere l'importanza della cura della pelle. Perché la prevenzione è la miglior difesa contro i tumori cutanei.

Dopo Chiavari, anche a Recco arriva l'iniziativa voluta dall'associazione 'La Pulce nell'orecchio' volta a sensibilizzare sull'importanza della protezione solare per prevenire i tumori della pelle.

Distributori gratuiti di crema solare per la prevenzione dei tumori - Al Giardino Scotto di Pisa è stata lanciata questa mattina un'iniziativa innovativa per la prevenzione dei tumori della pelle.

La presidente dell'associazione "La pulce nell'orecchio" Rita Repetto, impegnata nella prevenzione dei tumori della pelle, ha donato un dispenser di crema solare a protezione molto alta al comando di Polizia locale di Chiavari. E' una iniziativa nata nell'ambit Partecipa alla discussione

"Una pulce sotto al sole" contro il melanoma: crema solare per la Polizia locale Partecipa alla discussione

