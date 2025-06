Credito sostenibile | la vera rivoluzione silenziosa delle banche

Il mondo bancario sta vivendo una rivoluzione silenziosa, ma decisiva: il credito sostenibile. Le banche non competono più solo sui tassi, ma sulla capacità di dimostrare con dati concreti la sostenibilità delle loro scelte. Questa evoluzione, dettata da norme come la CSRD, non è solo una questione di reputazione, ma un imperativo legale e strategico in un sistema economico in profonda trasformazione. La vera sfida è capire come questa nuova era plasmerà il futuro del settore finanziario.

Il futuro delle banche non si gioca più solo sui tassi d’interesse o sui risultati economici, ma sulla capacità di dimostrare – con dati precisi – quanto siano sostenibili le loro scelte. Non è una questione di immagine o reputazione. È legge. E rappresenta anche una sfida strategica in un sistema economico che sta cambiando dalle fondamenta. “La normativa europea chiamata CSRD non chiede alle aziende soltanto di adottare pratiche sostenibili. Chiede anche di raccontare in modo trasparente cosa stanno facendo in termini di impatto ambientale e sociale, lungo tutta la filiera produttiva,” spiega Sandro Tucci, responsabile del mercato banking di GFT Technologies Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Credito sostenibile: la vera rivoluzione silenziosa delle banche

