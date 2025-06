Crediti Iva inesistenti per coprire debiti con l’Erario | indagati Cellino e altri 24

Un'indagine chiara e senza precedenti scuote il mondo del calcio e della finanza italiana. Cellino, Brescia Calcio e altri 24 soggetti sono coinvolti in un vortice di reati fiscali e riciclaggio legati a crediti IVA inesistenti, utilizzati per coprire debiti con l’erario. Questa complessa vicenda mette in luce come pratiche illecite possano infiltrarsi in ambienti apparentemente distanti, sollevando interrogativi su trasparenza e legalità nel sistema. La questione si rivela ancora più intricata e richiede attenzione.

Undici persone e 14 società sono indagate per riciclaggio e altri reati tributari legati alla commercializzazione di crediti fiscali inesistenti. Tra loro ci sono Massimo Cellino e il Brescia Calcio, nonché il commercialista Marco Gamba. L’inchiesta della procura bresciana prende infatti spunto dalla vicenda del club lombardo, al quale l’ acquisto di crediti fiscali inesistenti per coprire i contributi di febbraio e aprile da versare ai propri dipendenti è costato la retrocessione in Serie C. Al centro c’era una società – Alfieri Group – intestata a Gianluca Alfieri, un giovane di 25 anni nullatenente di Atripalda, nell’Avellinese. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Crediti Iva inesistenti per coprire debiti con l’Erario”: indagati Cellino e altri 24

