Crediti Iva fantasma e riciclaggio | coinvolto il Brescia Calcio Perquisizioni anche ad Arezzo

In un'operazione che scuote il mondo dello sport e della finanza, le autorità italiane hanno smantellato un giro di crediti IVA fantasma e riciclaggio coinvolgendo anche il Brescia Calcio. Perquisizioni si sono estese in diverse città, tra cui Arezzo, portando alla luce un inquietante intreccio tra calcio, economia sommersa e frodi fiscali. La scoperta apre un capitolo cruciale nella lotta contro i reati finanziari nel calcio italiano, con implicazioni che potrebbero cambiare il volto dello sport nazionale.

Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia, con la collaborazione dei reparti territorialmente competenti, hanno eseguito nelle province di Brescia, Milano, Arezzo, Massa Carrara, Roma, Napoli, Benevento, Avellino, Caserta, Potenza e Taranto, provvedimenti di perquisizione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Crediti Iva fantasma e riciclaggio: coinvolto il Brescia Calcio. Perquisizioni anche ad Arezzo

In questa notizia si parla di: brescia - arezzo - crediti - fantasma

Inchiesta su crediti fiscali fittizi: perquisizioni a Brescia Calcio e in altre 10 province, tra cui Arezzo - Un'ampia operazione delle forze dell’ordine ha portato alla luce un inquietante giro di crediti fiscali fittizi, coinvolgendo Brescia calcio e altre 10 province italiane.

Su questo argomento da altre fonti

Crediti Iva fantasma e riciclaggio: coinvolto il Brescia Calcio. Perquisizioni anche ad Arezzo; Crediti fiscali inesistenti, perquisizioni della Finanza nella sede del Brescia Calcio; Crediti fiscali fittizi per oltre 4 milioni di euro: 25 indagati, coinvolto anche il Brescia Calcio.

Crediti fiscali inesistenti, perquisizioni della Finanza nella sede del Brescia Calcio - Anche la società bresciana è finita nel mirino delle Fiamme Gialle, nell’ambito di un’indagine (con perquisizioni in undici province) su un giro di false fatture per generare crediti IVA non dovuti, p ...

Crediti Iva fantasma e riciclaggio: coinvolto il Brescia Calcio. Perquisizioni anche ad Arezzo - Maxi inchiesta, controlli per 25 soggetti tra cui 11 persone e 14 società.