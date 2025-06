Crediti fittizi maxi operazione della Finanza | indagati Massimo Cellino e il Brescia Calcio

Un'inquietante rete di crediti fittizi e false fatturazioni, smantellata dalle forze dell'ordine in un'indagine che coinvolge figure di spicco come Massimo Cellino e il Brescia Calcio. Un sistema brevettato per truffare lo Stato, sfruttando società fantasma e professionisti senza scrupoli. Questa scoperta scuote il mondo finanziario e sportivo, rivelando come l'illegalità possa infiltrarsi anche nei settori più consolidati. Ora, si apre una difficile battaglia contro questo ingranaggio corrotto.

Un sistema ben oliato per trasformare crediti IVA inesistenti in cospicui sgravi fiscali, con il coinvolgimento di società fantasma e professionisti senza scrupoli. È quanto hanno scoperto le Fiamme Gialle di Brescia in un'operazione che ha portato a perquisizioni in 11 province italiane, da.

Taranto tra le città toccate dall’inchiesta sui falsi crediti: maxi operazione della Guardia di Finanza, 25 le perquisizioni - Taranto entra nel vivo di un’ampia operazione della Guardia di Finanza che ha smascherato un giro di falsi crediti fiscali.

