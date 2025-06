Crac milionario pilotato dei supermercati R7 Sisa | la cassazione annulla con rinvio il sequestro

Il caso del crac milionari dei supermercati R7 Sisa si riapre, dopo che la Cassazione ha annullato con rinvio il sequestro, evidenziando una motivazione insufficiente da parte del tribunale del Riesame di Agrigento. La decisione apre nuovi scenari e, soprattutto, una possibilità di revisione sulla cautela adottata. Con questa svolta, il futuro della catena e dei suoi interventi legali dipenderà ora da un nuovo giudizio, che potrà determinare un esito decisivo per tutte le parti coinvolte.

