Covid in Toscana | 4 morti negli ultimi 7 giorni Tre donne e un uomo residenti ad Arezzo e Grosseto E 7 nuovi casi

Negli ultimi sette giorni, la Toscana si confronta con un bilancio doloroso: quattro decessi legati al Covid, tra cui tre donne e un uomo, tutti con un’età media di 87 anni, residenti ad Arezzo e Grosseto. A questi si affiancano sette nuovi casi, confermati tramite test molecolare e rapidi. La situazione richiede prudenza e attenzione: scopriamo insieme gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia nella nostra regione.

Quattro morti per covid, negli ultimi 7 giorni (4-11 giugno 2025) in Toscana. Si tratta di un uomo e tre donne con età media di 87 anni, residenti nelle province di Arezzo e Grosseto. 7 i nuovi casi: 4 confermati con tampone molecolare e gli altri 3 con test rapido

