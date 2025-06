Coulthard | Hamilton in Ferrari è stato come Schumacher che è tornato in Formula 1 con la Mercedes

una sfida impegnativa, simile a quella di Schumacher al suo ritorno con la Mercedes. Mentre Hamilton lotta per trovare il giusto equilibrio, la Ferrari deve riscoprire la sua competitività e tornare ad essere protagonista. Il futuro potrebbe riservare sorprese, ma il percorso è ancora tutto da scrivere. Le prossime gare saranno decisive per capire se questo matrimonio potrà davvero decollare o se resterà un capitolo difficile nella storia della Formula 1.

Lewis Hamilton e la Ferrari, un matrimonio concretizzatosi appena un anno fa e divenuto effettivo solo da qualche mese, ma che sembra già non avere i margini per decollare. Lo testimoniano le prestazioni del britannico in questo inizio di stagione, ma anche la poca competitività della Rossa affidatagli lo scorso fine febbraio. Una vettura difficile, per un pilota non più nel fior fior della sua giovinezza (eufemismo): tutti gli ingredienti per un progetto destinato a rimanere incompiuto. Concetto espresso abbastanza esplicitamente anche da David Coulthard, ex alfiere della Formula 1, che ha paragonato il passaggio del sette volte iridato a Maranello a quello di Michael Schumacher in chiusura di carriera alla Mercedes. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Coulthard: «Hamilton in Ferrari è stato come Schumacher che è tornato in Formula 1 con la Mercedes»

