Cottini ’studia’ il debutto | Forza positiva dai giovani Siamo prontissimi sotto tutti i punti di vista

Il debutto di Duccio Cottini come capitano dell’Oca a Siena si presenta come un momento di grande entusiasmo e determinazione. Con la squadra pronta e motivata, l’atmosfera è carica di positività e ambizione. Dopo un inverno intenso di preparazione, il giovane leader e i suoi compagni sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia. La sfida è aperta: tutto è pronto per un trionfo che possa ispirare le future generazioni.

di Laura Valdesi SIENA Capitano Duccio Cottini, l’Oca corre senza rivale in Piazza. Si sapeva già dall’inverno. Poteva andare peggio il debutto. "Una situazione adeguata per fare una buona prima esperienza. Siamo contenti. Tranquilli, anche emozionati per l’esordio. E’ un onore ma anche una responsabilità". Tutto di corsa, essendo stato eletto nel dicembre scorso. "Ho cercato di lavorare al massimo per entrare nell’ambiente nel poco tempo che c’era. I mesi sono passati veloci, tante le cose da fare". Cottini che Palio ha trovato? Se lo era immaginato così? " Più o meno era come mi attendevo. Per quanto ci riguarda ho trovato basi solide e rapporti sani e sinceri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cottini ’studia’ il debutto: "Forza positiva dai giovani. Siamo prontissimi sotto tutti i punti di vista"

