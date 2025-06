Costruire la Fiducia | i Registri delle Imprese europei da depositi di dati a ‘motori' digitali di intelligenza economica

Nel cuore della trasformazione digitale, la Conferenza 2025 dei Registri Europei delle Imprese si propone di esplorare come l'intelligenza artificiale e i dati pubblici stiano rivoluzionando i sistemi fiduciari europei. Dalla gestione delle identità digitali alle nuove frontiere dell'economia data-driven, il futuro si costruisce attraverso strumenti innovativi e strategie robuste. Scopriamo insieme le sfide e le opportunità che plasmeranno il panorama imprenditoriale europeo nei prossimi anni.

AGI - Qual √® l'impatto dell'AI sui sistemi fiduciari europei? Quale pu√≤¬†essere il ruolo dei dati pubblici nell'economia data-driven? Come si vanno delineando le¬†prospettive del wallet europeo per la gestione dell'identit√† digitale d'impresa?Quali strumenti servir√† rafforzare per garantire la sicurezza delle informazioni pubbliche sulle imprese? Sono¬†alcuni dei temi al centro della Conferenza 2025 dei Registri Europei delle Imprese inaugurata¬†oggi a Milano con il saluto del vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme della Commissione¬†europea, Raffaele Fitto¬†Organizzata da EBRA (‚ÄúEuropean Business Register Association‚ÄĚ, l'organizzazione¬†internazionale che riunisce 43 rappresentanti dei Registri Imprese di 36 Paesi europei) con il¬†supporto di Unioncamere e InfoCamere, la Conferenza √® l'appuntamento di riferimento per¬†la comunit√† degli stakeholder, pubblici e privati, che utilizzano i dati sulle imprese per¬†garantire la trasparenza dei rapporti economici e promuovere le¬† proprie attivit√†. 🔗 Leggi su Agi.it