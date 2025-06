Costa Rica | il progresso minaccia la leggendaria onda di Pavones

Il Costa Rica, rinomato per le sue acque cristalline e le onde leggendarie di Pavones, si trova ora sul crocevia tra natura e progresso. Mentre i surfisti sognano ancora di cavalcare quelle onde infuocate, il rischio di perdere questo paradiso naturale per far spazio a hotel di lusso è imminente. Un delicato equilibrio che mette in discussione il futuro di un patrimonio unico al mondo. È tempo di agire prima che tutto ciò svanisca.

Un paradiso naturale meta di surfisti in Costa Rica sarà spazzato via per far posto a hotel di lusso. E si dovrà dire addio alla leggendaria onda di Pavones.

L’onda più lunga del mondo è spettacolare. Ed è protetta dalla legge.

