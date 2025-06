Così Merz congela la Germania e rallenta tutta l’UE

Così Merz congela la Germania e rallenta tutta l’UE, dimostrando che le promesse di rinnovamento si sono trasformate in un’incerta immobilità. Dopo un mese al potere, il nuovo governo non ha ancora elaborato proposte tangibili, lasciando molti a chiedersi se questa sia davvero la svolta liberale auspicata o solo una delusione annunciata. La domanda ora è: quanto tempo dovremo aspettare prima di vedere i risultati concreti?

Come volevasi dimostrare: dopo un mese di vita, il governo del cancelliere Merz non ha proposto alcuna riforma. Niente di paragonabile alle battaglie che l’allora leader dell’opposizione ingaggiava con il cancelliere Schröder (SPD). All’epoca Merz difendeva la libera impresa e chiedeva uno Stato meno invadente, chiedeva tagli fiscali e invocava la deregolamentazione. Voi direte, ma . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Così Merz congela la Germania e rallenta tutta l’UE

