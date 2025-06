Così Male – Terzo Quarto | il nuovo singolo di Brida potente racconto di resilienza

Brida torna con il suo nuovo singolo "Così Male – Terzo Quarto", un brano che scava nel profondo dell'anima, raccontando con forza e sensibilità la violenza domestica e la resilienza di chi si rialza. Una produzione potente ed emozionante che si inserisce come il terzo capitolo di un percorso di scoperta personale. Disponibile dal 13 giugno 2025, questa canzone invita all'ascolto e alla riflessione.

pubblicato per Makeathousand e distribuito da The Orchard.