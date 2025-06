Così è morta Chiara Poggi Garlasco la nuova ricostruzione dell’omicidio

Diciotto anni dopo il tragico omicidio di Chiara Poggi, a Garlasco riaffiorano nuove speranze di verità. La Procura di Pavia, guidata da Fabio Napoleone, sfrutta tecnologie all’avanguardia e analisi forensi innovative per approfondire ogni minimo dettaglio della scena del crimine. Questa ricostruzione potrebbe finalmente svelare misteri irrisolti e portare giustizia. La verità è più vicina di quanto pensiamo.

Diciotto anni dopo quel tragico 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu brutalmente uccisa nella villetta di famiglia a Garlasco, l’inchiesta giudiziaria si arricchisce di nuove tecnologie, nuove piste e nuovi possibili protagonisti. La Procura di Pavia, oggi guidata da Fabio Napoleone, ha avviato un’indagine che, grazie a sofisticati strumenti di analisi tridimensionale e nuove tecniche forensi, mira a ricostruire nel dettaglio la scena del delitto e a chiarire, una volta per tutte, se la giovane abbia cercato di difendersi e chi davvero fosse davanti a lei in quei drammatici minuti. Al centro dell’attenzione investigativa c’è Andrea Sempio, l’amico del fratello di Chiara, sul quale grava il peso di un Dna rinvenuto sotto le unghie della vittima. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: chiara - poggi - garlasco - così

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

“In una delle pennette di Chiara Poggi c’erano delle ricerche sulla pedofilia” Così a #zonabianca la giornalista @ritacavallaro sul caso Garlasco. Partecipa alla discussione

"In una delle pennette di Chiara Poggi c'erano delle ricerche sulla pedofilia" Così a #zonabianca la giornalista @Rita_Cavallaro sul caso #Garlasco. Partecipa alla discussione

Approfondimenti da altre fonti

Garlasco, l'omicidio ricostruito in 3D: «Chiara Poggi si è difesa, così fu uccisa e gettata giù dalle scale de; Così Chiara Poggi dopo 18 anni è finita al centro di un’attenzione morbosa che non le garantisce alcun rispetto; Garlasco, cambia l’ora del delitto di Chiara Poggi: «Lo scontrino non è più un alibi». Così può cadere la cope.