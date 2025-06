Così cambia la scuola Valditara | Riscopriamo la nostra identità

Il cambiamento promesso dalla riforma COS236 e dalla scuola Valditara mira a riscoprire le radici della nostra identità. Tra rinnovato rispetto per la grammatica, approfondimenti sulla storia dell’Occidente e un nuovo impulso alla geografia, questa trasformazione educativa si propone di formare cittadini consapevoli e pronti a affrontare il futuro. È il momento di riscoprire e valorizzare ciò che ci rende autenticamente italiani, perché solo così possiamo costruire un domani più solido e consapevole.

Per l'italiano, il ritorno al valore della “regola” grammaticale e all'importanza della sintassi, poi il potenziamento della didattica della scrittura in corsivo, la centralità della storia dell'Occidente (la cui importanza dello studio è appoggiata da 7 famiglie su 10 secondo la recente indagine sul sistema scolastico di casa nostra svolta da Swg e Kpmg), un netto rilancio della Geografia fisica e politica, con la formazione del “pensiero spaziale” e l'apprendimento del codice della geo-graficità per approfondire i saperi delle relazioni sul territorio, il rafforzamento del legame con l'educazione civica e le tematiche di sostenibilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Così cambia la scuola. Valditara: "Riscopriamo la nostra identità"

In questa notizia si parla di: nostra - così - cambia - scuola

Nel Foggiano l'acqua che dalla diga Liscione finisce in mare: così il Molise potrebbe salvare la nostra agricoltura - Nel Foggiano, l’acqua che dalla diga Liscione finisce in mare rappresenta un’opportunità per salvare l’agricoltura, colpita dalla crisi idrica.

Adesso tocca a voi! #Meloni: "Taglierò le tasse al ceto medio" Flop #referendum, tutti contro #EllySchlein #Valditara: "Così cambio la scuola" ? Ecco la nostra #primapagina #buongiorno #11giugno #iltempoquotidiano Partecipa alla discussione

Oggi al giardino Galafati del #Pigneto la festa della #scuola libera, inclusiva e pacifista. “Toti for #peace” è la sintesi perfetta tra l’energia dell’Associazione Genitori Scuola Toti e la bellezza della nostra area #verde. Avanti così Con Claudia Pratelli e Partecipa alla discussione

Se ne parla anche su altri siti

Il giudizio della maestra: «Se continui così, per me puoi stare a casa». I genitori: «No alla scuola dei nonni con bacchettate alle mani e seduti sui ceci, cambieremo istituto»; Università e scuola, addio ai libri: così cambia lo studio e crolla l’editoria scolastica; Intelligenza Artificiale a scuola: il 97% degli studenti la usa ogni settimana, ma solo il 22% si fida davvero dei contenuti. Tra opportunità e rischi, così cambia il modo di studiare.