Cos'è questa storia che il taglio del cuneo può penalizzare chi lo riceve e chi pagherà davvero più tasse

Il taglio del cuneo fiscale, presentato come una misura per alleggerire il carico sulle tasche dei lavoratori, nasconde un lato meno noto: con l'aumentare del reddito, anche le tasse da pagare possono salire. L'ultimo rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio svela come questa politica potrebbe penalizzare chi riceve il beneficio, creando un effetto a doppio filo. Ma come funziona esattamente? Scopriamolo insieme.

L'Ufficio parlamentare di bilancio ha pubblicato il suo rapporto annuale sulla politica di bilancio, e ha sottolineato un effetto del taglio del cuneo fiscale introdotto dal governo Meloni: tra i suoi beneficiari, all'aumentare del reddito bisogna anche pagare una percentuale piĂą alta di tasse.

