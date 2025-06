Cosa vuol dire l’avviso che WhatsApp manda a tutti | il nuovo tasto per le chat di gruppo

WhatsApp rivoluziona le conversazioni di gruppo con il nuovo tasto "chat vocale", una funzione innovativa che consente di trasformare le chat scritte in chiamate collettive senza disturbare chi non è online. Questa novità semplifica e rende più dinamici gli scambi tra amici, familiari o colleghi, facilitando la comunicazione immediata e collaborativa. Scopri come questa innovazione può migliorare il modo di connetterti con gli altri e rendere le tue conversazioni più fluide e coinvolgenti.

WhatsApp ha inviato un messaggio a tutti i suoi utenti. L'app di Meta ha introdotto una nuova funzione per i Gruppi: si chiama chat vocale e permette di spostare la conversazione su una chiamata collettiva. Gli utenti che non sono online però non vengono disturbati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

