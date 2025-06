Cosa succede se Alberto Stasi è innocente

Ogni settimana, nuove coinvolgenti scoperte riaccendono i riflettori sul caso di Garlasco. Se le ultime indagini portassero alla revisione del processo e alla dichiarazione di innocenza di Alberto Stasi, il panorama giudiziario e mediatico cambierebbe radicalmente, aprendo un nuovo capitolo di giustizia e speranza per chi ancora crede nella verità. Un colpo di scena che potrebbe riscrivere la storia di un delitto ancora avvolto nel mistero.

Ogni settimana emerge un dettaglio in più sul delitto di Garlasco. Le nuove indagini della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi potrebbero concludersi con un colpo di scena: la revisione dell'intero processo e la dichiarazione di innocenza di Alberto Stasi, da 7 anni in carcere con. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cosa succede se Alberto Stasi è innocente

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

