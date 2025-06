Cosa pensa di celebrare don Moioli di fronte alle due bare vittima e femminicida?

Nel 2016, l'eco di un funerale controverso scuoteva l'opinione pubblica: don Moioli, di fronte alle due bare vittima e femminicida, si chiedeva se fosse giusto celebrare il perdono senza riconoscere la gravità del male. Michela Murgia si interrogava su Facebook: “E’ chiaro contro cosa stiamo combattendo?” È una domanda che ancora oggi ci sfida, spingendoci a riflettere sul senso di giustizia e sulla memoria delle vittime.

Era il 2016 e Michela Murgia si chiedeva su Facebook: “E’ chiaro contro cosa stiamo combattendo?”. Si riferiva a don Tonino Maria Nisi, parroco di Taranto, che celebrando il funerale di un uomo suicida dopo aver assassinato la moglie e il figlio di appena quattro anni, ne aveva esaltato le qualità morali. Il “brav’uomo” sarebbe andato in paradiso. Quel “brav’uomo” aveva patteggiato un anno e otto mesi di reclusione per atti sessuali e violenza privata nei confronti di una collega. Sono trascorsi nove anni e le parole di un altro prete hanno suscitato dure polemiche. Oggi, don Primo Moioli celebrerà il funerale congiunto di Rubens Bertocchi ed Elena Belloli, nella chiesa di Cene, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it