Cosa ha fatto vi rendete conto? Alessandra Mussolini contro Al Bano | Perché non lo sopporto

Il 10 giugno scorso, Alessandra Mussolini ha scatenato una vera e propria bufera in diretta tv, entrando in tesa polemica contro Albano Carrisi. Durante la trasmissione "La vita in diretta", la mussoliniana non ha nascosto il suo disappunto per le recenti dichiarazioni del cantante pugliese, suscitando un acceso confronto che ha coinvolto anche il pubblico a casa. Ma cosa ha portato Alessandra ad agire così? Scopriamolo insieme.

Tensione in diretta nella giornata del 10 giugno, infatti Alessandra Mussolini è stata ospite de La vita in diretta di Alberto Matano e qui ha iniziato ad inveire contro Albano Carrisi. Si stava parlando del cantantautore pugliese, a causa della polemica scaturita durante un suo concerto, quando una fan è svenuta ed è stata soccorsa dai medici. Al Bano si è lasciato scappare una frase ritenuta da molti infelice, infatti ha esclamato: “Per la signora devo dire che una piccola cura dimagrante ci starebbe bene”. Alessandra Mussolini ha commentato la vicenda e ci è andata giù pesante, anche perché era infastidita con l’artista già per un altro motivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

