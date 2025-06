Cosa fare se a un genitore non piacciono gli amici del figlio? I consigli della psicologa | Imporsi non serve

Quando un genitore non approva le amicizie del figlio, spesso il desiderio è imporre le proprie ragioni. Tuttavia, come suggerisce la psicologa Rachael Murrihy, un atteggiamento autoritario può creare resistenze e allontanare i giovani. È fondamentale adottare un dialogo aperto, ascoltare le loro esigenze e stabilire limiti chiari, permettendo ai figli di sviluppare autonomia e discernimento. La chiave sta nel bilanciare protezione e libertà, per favorire una crescita equilibrata.

Quando un genitore non approva le amicizie del figlio, l’istinto è spesso quello di intervenire. Ma secondo la psicologa Rachael Murrihy, un approccio rigido può essere controproducente, soprattutto con gli adolescenti. Meglio puntare su ascolto, dialogo e limiti chiari, lasciando che i figli imparino a gestire autonomamente le relazioni, salvo i casi in cui sia in gioco la loro sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Palermo insegnante aggredita da un genitore: aveva rimproverato il figlio - A Palermo, un insegnante è stata aggredita da un genitore dopo aver rimproverato il figlio. Due collaboratori scolastici sono stati feriti mentre cercavano di proteggerla, riportando una prognosi di sei giorni.

