Cosa fare oggi a Bologna | tutti gli eventi di martedì 11 giugno 2025

Se vivi a Bologna o sei in visita, non perdere gli eventi di oggi, 11 giugno 2025, che animano i Portici e i nostri spazi pubblici! Tra teatro, musica e spettacoli, la città si trasforma in un palcoscenico vivente. Dalle ore 18.30 appuntamenti coinvolgenti come "Il buio oltre la siepe" e "FRAmMENTI in città", perfetti per vivere la cultura e il divertimento. Scopri cosa fare e lasciati sorprendere da Bologna!

Bologna, 11 giugno 2025 - Ecco quali sono gli appuntamenti in programma oggi sotto i nostri Portici, tra concerti, spettacoli e tanti eventi. Alle 18.30, arriva il teatro alla casa circondariale Rocco D'Amato con lo spettacolo Il buio oltre la siepe, con Arianna Scommegna. Sempre alle 18.30, Frida nel Parco, in Montagnola, propone FRAmMENTI in città, due spettacoli teatrali seguiti da live musicali. Alle 20, Duilio Pizzocchi è con il suo show all'Osteria La Tiz. @FotoSenzaFiltro di Fiorenzo Pulvirenti Alle 20.30, a Villa Angeletti a Fermento in Villa, attesi i Monte Mai, live con la loro musica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare oggi a Bologna: tutti gli eventi di martedì 11 giugno 2025

Bologna Estate 2025: festival, rassegne, grandi eventi in centro e nei quartieri - Bologna Estate 2025 si prepara a illuminare la città con un ricco calendario di eventi, dal 16 maggio al 28 settembre.

Emma a #RepIdee25 Bologna – “Che cosa vuoi che sia una canzone” Piazza Maggiore ? Sabato 14 Giugno ? Ore 19:20 Emma Marrone porta sul palco di #RepIdee25 una riflessione musicale e personale sul significato della canzone oggi, tra parole, e Partecipa alla discussione

Eventi 9 giugno a Bologna e dintorni: Pappano e la London Symphony Orchestra Partecipa alla discussione

