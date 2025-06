Cosa e come mangiare? Cibi antichi varietà e concediamoci anche le gioie della tavola

Scopri i segreti dei cibi antichi, un patrimonio gastronomico che rispetta la natura e valorizza le varietà autentiche. Con un approccio consapevole, possiamo riscoprire sapori dimenticati e migliorare il nostro benessere quotidiano. Ciro Vestita e Sofia Ballati ci guidano in un viaggio tra tradizione e salute, dimostrando che una dieta equilibrata e ricca di alimenti genuini è la chiave per una vita più sana e appagante. E allora, cosa aspetti a concederti anche tu queste preziose gioie della tavola?

Firenze, 11 giugno 2025 – Pillole di benessere che non hanno nulla a che vedere con composti chimici costruiti ad hoc per arrivare ai tanto pubblicizzati, quanto menzogneri, “risultati incredibili in pochi giorni”. Parliamo di salute e alimentazione. I preziosi consigli di Ciro Vestita, dietologo e fitoterapeuta, e Sofia Ballati, nutrizionista, sono stati protagonisti della seconda giornata di Agrofutura, la due giorni dedicata all’agricoltura del domani. A moderare l’incontro Ilaria Ulivelli, giornalista della Nazione. “ Due sguardi sul cibo ”, motore della nostra esistenza perché una buona percentuale delle nostra salute dipende proprio dall’alimentazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it