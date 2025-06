Cosa deve ancora succedere per commissariare l' Ausl di Piacenza?

città della nostra provincia, la trasparenza e l’efficienza del sistema sanitario sono a rischio. Non possiamo più tollerare ritardi e ingiustizie che mettono a repentaglio la salute dei cittadini. È giunto il momento di chiedere con forza interventi decisivi: cosa deve ancora succedere per commissariare l’AUSL di Piacenza? La tutela dei nostri cittadini non può più aspettare.

«Era il 2 giugno 2023 e come segreteria provinciale della Lega organizzammo una conferenza stampa per denunciare problemi di malagestione nella sanità piacentina. Oggi, dopo l'ennesimo scandalo che ha colpito l'Ausl di Piacenza, si conferma quanto la Lega piacentina denuncia da tempo: nella.

