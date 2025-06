Cosa cambia con la legge sulla space economy Il confronto con Mascaretti e Valente su Formichenet

Con l’approvazione definitiva del Disegno di legge sulla space economy, l’Italia si posiziona in prima linea nel panorama spaziale globale. Questa normativa rappresenta un balzo avanti rispetto alle visioni di Mascaretti e Valente su Formiche.net, poiché instituisce regole chiare e strategie concrete per un settore in crescita esponenziale. Ma cosa cambia davvero e quali opportunità si aprono per il nostro Paese? Scopriamolo insieme.

Con l’approvazione definitiva del Disegno di legge in materia di economia dello Spazio, l’Italia compie un passo strategico verso la definizione di una vera politica industriale del settore spaziale. Una legge attesa, che colma un vuoto normativo e mette ordine in un comparto in rapida espansione, definendo regole chiare per operatori pubblici e privati, introducendo un regime autorizzativo, un piano nazionale quinquennale, un fondo dedicato e un impianto di governance condiviso tra istituzioni e industria. A poche ore dall’approvazione del Disegno di legge, Airpress promuove un confronto a caldo con Teodoro Valente, presidente dell’Agenzia spaziale italiana, e Andrea Mascaretti, presidente dell’intergruppo parlamentare per la space economy, moderati da Flavia Giacobbe, direttore di Formiche e Airpress, per discutere visione, contenuti e prospettive concrete del nuovo quadro normativo. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa cambia con la legge sulla space economy. Il confronto con Mascaretti e Valente su Formiche.net

