Corso gratuito per restare attivi nella vecchiaia

Se vuoi scoprire come mantenerti attivo e coinvolto nella terza età, questa è l’occasione perfetta! Al Comune di Tresana è iniziato un corso gratuito dedicato all’invecchiamento attivo, che combina esercizio fisico, tecnologia e socializzazione in una prospettiva completa. Con sessioni di yoga dolce, informatica di base e molto altro, potrai rafforzare corpo e mente divertendoti. Non perdere questa opportunità di vivere la tua età con energia e consapevolezza!

E’ iniziato al Comune di Tresana, il corso gratuito dedicato alla promozione dell’ invecchiamento attivo e della partecipazione sociale degli over 65, in una prospettiva olistica che vede corpo e mente come elementi interdipendenti. Il corso si è aperto con il modulo di yoga dolce con l’insegnante Sara Bertoneri, ed è proseguito con informatica di base e utilizzo del computer e dello smartphone con gli Insegnanti Giacomo Zucchelli e Irene Landini. I docenti fanno parte di Etruscaform srl. Sono già 10 gli allievi corsisti, ma le iscrizioni sono ancora aperte. Le lezioni, che si tengono nella sala consiliare del Comune di Tresana, in piazza XXV Aprile a Barbarasco, e proseguiranno fino al 30 settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corso gratuito per restare attivi nella vecchiaia

