corso gratuito per proprietari di cani finita la teoria ora la lezione pratica

Sono veramente soddisfatta di vedere i nostri amici a quattro zampe pronti ad affrontare le sfide quotidiane con sicurezza e allegria. Dopo aver appreso le nozioni teoriche, è arrivato il momento di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato: il finale sul campo di “In città con il mio amico a 4 zampe” rappresenta un passo fondamentale per una convivenza serena e responsabile. Un’opportunità imperdibile per tutti i proprietari desiderosi di migliorare il rapporto con il loro fedele compagno.

Finale sul campo per "In città con il mio amico a 4 zampe", il corso gratuito per proprietari di cani promosso dall'assessorato alle politiche per la tutela e la difesa degli animali del Comune di Arezzo e realizzato in collaborazione con la sezione locale di Enpa.

Partito il corso gratuito per proprietari di cani: otto ore di teoria e pratica - Arezzo, 12 maggio 2025 – È ufficialmente partito il corso gratuito "In città con il mio amico a 4 zampe", promosso dall'assessorato alle politiche per la tutela degli animali del Comune di Arezzo, in collaborazione con la sezione locale di Enpa.

Hai un cane? Vuoi migliorare la vostra relazione e prevenire comportamenti indesiderati? A Civitavecchia è in programma un corso gratuito rivolto ai proprietari di cani. Alla fine del corso, sarà rilasciato il patentino. Partecipa alla discussione

Partito “In città con il mio amico a 4 zampe” il corso gratuito x proprietari di cani: otto ore di teoria e pratica https://lanazione.it/arezzo/cronaca/partito-il-corso-gratuito-per-proprietari-di-cani-otto-ore-di-teoria-e-pratica-b3ur9e7s… - promosso dall’Assessorato pol Partecipa alla discussione

Finale ‘sul campo’ per il corso gratuito per proprietari di cani - L’assessore alla tutela degli animali Giovanna Carlettini: “grande soddisfazione per la partecipazione registrata” ...

Un corso gratuito per proprietari di cani: otto ore di teoria e pratica - Arezzo, 5 maggio 2025 – “In città con il mio amico a 4 zampe” è il corso gratuito per proprietari di cani promosso dall’assessorato politiche per la tutela e la difesa degli animali del ...