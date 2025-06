Corso d’Italia | rifiuti rimossi nei sottopassaggi

Corso d'Italia si trasforma ancora una volta, grazie a un intervento di bonifica accurato che ha rimosso rifiuti e masserizie dai sottopassaggi tra piazza di Porta Pia, viale del Policlinico e piazzale della Croce Rossa. Questi spazi, un tempo rifugio precario per le persone senza dimora, stanno finalmente rinascendo, pronti a diventare luoghi di sicurezza e dignitĂ per tutti i cittadini. Un passo avanti verso una cittĂ piĂą pulita e vivibile...

Rifiuti e masserizie sono stati rimossi nei sottopassaggi di Corso d'Italia, nel tratto compreso tra piazza di Porta Pia, viale del Policlinico e piazzale della Croce Rossa. Luoghi, questi, da sempre utilizzati dai senza dimora come tetto per ripararsi e come giacigli di fortuna, per dormire e.

