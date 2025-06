Corsi INDIRE Università sostegno concorsi scuola PNRR2 e prossimo bando PNRR3 supplenze 2026 da GPS | RISPOSTE AI QUESITI

L’estate dei docenti precari si preannuncia ancora ricca di sfide e novità, tra rinnovi, supplenze e immissioni in ruolo. Con le nuove normative e i prossimi bandi, studenti e insegnanti si confrontano con quesiti cruciali riguardo a supplenze, assegnazioni temporanee e opportunità di formazione. A chiarire ogni dubbio ci pensa il docente Luigi Quattrocchi, pronto a guidarci nel complesso panorama delle opportunità scolastiche.

Riconferma del supplente di sostegno, nuova supplenza per l'anno scolastico 202526, immissioni in ruolo ma anche assegnazioni provvisorie: saranno tante le problematiche che contrassegneranno ancora una volta l'estate dei docenti precari e di chi aspira, per la prima volta, ad un incarico nella scuola. A rispondere ai quesiti dei nostri lettori il docente Luigi Quattrocchi. L'articolo Corsi INDIREUniversità sostegno, concorsi scuola PNRR2 e prossimo bando PNRR3, supplenze 2026 da GPS: RISPOSTE AI QUESITI . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

