Corsa contro il tempo per salvare un'orca spiaggiata in Islanda | I cittadini stanno facendo di tutto per salvarla

Una corsa contro il tempo per salvare un'orca spiaggiata in Islanda sta catturando l’attenzione e il cuore di tutti. Nella serata del 10 giugno, questa maestosa creatura si è arenata nella tranquilla baia di Gorvík, e i cittadini locali, uniti dalla speranza e dalla determinazione, stanno facendo tutto il possibile per salvarla. La loro dedizione testimonia il forte legame tra l’uomo e la natura. Continua a leggere...

La sera del 10 giugno un'orca si è spiaggiata sulla costa della capitale nella piccola baia di Gorvík. I cittadini durante la notte si sono adoperati per tenere umido l'animale in attesa dell'aumento della marea, come ha spiegato Roberto Luigi Pagani creator della pagina "Un italiano in Islanda". 🔗 Leggi su Fanpage.it

