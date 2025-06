Corruzione in Puglia | l’assessore Delli Noci si dimette Il gip decide sugli arresti domiciliari

La corruzione scuote la politica pugliese, segnando un capitolo cruciale per la regione. L'assessore Alessandro Delli Noci si è dimesso dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta sulla presunta illecita elargizione di favori agli imprenditori. Il suo futuro politico e quello della giunta sono ora appesi a una decisione del Gip sugli arresti domiciliari. Un caso che mette in discussione la trasparenza e l'integrità delle istituzioni regionali.

Fine della sua avventura in giunta e nell’aula della Regione Puglia. Si è dimesso da consigliere e da assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, indagato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione nell’ambito dell’ inchiesta della procura di Lecce su presunti favori elargiti nei confronti di alcuni imprenditori. Nei suoi confronti i pubblici ministeri hanno chiesto gli arresti domiciliari e mercoledì mattina il politico è comparso davanti al giudice per le indagini preliminari Angelo Zizzari per l’ interrogatorio preventivo. Ha risposto alle domande del gip per quasi un’ora portando la sua posizione di fronte alle accuse di illeciti che sarebbero stati commessi nell’erogazione di finanziamenti pubblici milionari per favorire un gruppo di imprenditori locali in cambio di sostegno elettorale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it