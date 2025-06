Corrispondenza tra titolo conseguito e occupazione

A pochi giorni dal Graduation Day dell’Università di Siena, l’indagine AlmaLaurea rivela un’ancora più forte correlazione tra il titolo conseguito e le opportunità di occupazione. Con circa 800 neodottori pronti a festeggiare, emerge chiaramente come una formazione di qualità favorisca il successo professionale. Il rapporto sottolinea l’impegno dell’Ateneo nel garantire percorsi formativi efficaci, confermando che il valore della laurea si traduce in concrete opportunità di carriera.

Il rapporto AlmaLaurea arriva a pochi giorni dal graduation day dell'Università di Siena che si terrà sabato in piazza del Campo, con circa 800 neodottori pronti a tornare per festeggiare la laurea conseguita a Siena. "Le indagini condotte da Almalaurea - commenta il rettore Roberto Di Pietra - confermano il valore e la cura che l'Ateneo mette nello sviluppo dei percorsi formativi che continuano a ricevere alti livelli di soddisfazione da parte degli studenti. Questo valore viene chiaramente e ampiamente riconosciuto dal mondo del lavoro con livelli occupazionali ad uno e cinque anni molto elevati.

