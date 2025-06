Corriere dello Sport | Napoli colpo Musah per Conte | si lavora anche su Beukema Paixão e Darwin Nuñez

Il Napoli si prepara a scrivere un’altra pagina di successi con l’acquisto di Yunus Musah, il giovane talento americano richiesto da Antonio Conte. Ma le strategie del club azzurro non si fermano qui: si lavorano anche su Beukema, Paixão e Darwin Nuñez, per rafforzare ulteriormente la rosa e sognare in grande. Un mercato ambizioso che promette emozioni e grandi novità per i tifosi partenopei.

Il Napoli continua a muoversi con determinazione sul mercato e prepara un altro colpo importante: Yunus Musah, centrocampista americano classe 2002, è a un passo dal vestire l'azzurro. Come rivela Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nome del giocatore è stato indicato espressamente da Antonio Conte, che lo aveva già inserito nella lista degli obiettivi un anno fa. Oggi, il ds Manna è in contatto costante con il collega del Milan, Tare, per definire i dettagli: si tratta di un'operazione da circa 25 milioni di euro, che potrebbe chiudersi con un acquisto a titolo definitivo o un prestito con obbligo di riscatto.

