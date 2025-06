Corriere dello Sport | De Bruyne al Napoli | accordo chiuso visite a Roma

L’aria di festa si respira a Napoli: Kevin De Bruyne, uno dei protagonisti più attesi del calcio europeo, sta per unirsi al sogno azzurro. Dopo il tripudio a Bruxelles e le visite a Roma, l’accordo con il club partenopeo è ormai cosa fatta. L’arrivo del talentuoso centrocampista belga promette di rivoluzionare la squadra e accendere nuove speranze ai tifosi. Una trattativa che si sta trasformando in realtà, portando entusiasmo e aspettative alle stelle.

"> L’urlo di Kevin De Bruyne, esploso lunedì sera a Bruxelles dopo il gol vittoria contro il Galles, è destinato a riecheggiare a lungo anche sotto il Vesuvio. Come rivela Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, il fantasista belga è pronto a diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli. Un’operazione gigantesca, avviata con entusiasmo, arenatasi temporaneamente su questioni legate ai diritti d’immagine e ora finalmente conclusa. Aurelio De Laurentiis lo aveva già “vestito” d’azzurro durante i festeggiamenti scudetto: ora è realtà. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “De Bruyne al Napoli: accordo chiuso, visite a Roma”

