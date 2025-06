Corriere dello Sport – Aumentano le possibilità che resti con noi

Le recenti dichiarazioni del vice presidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, fanno ben sperare i tifosi: ogni giorno che passa aumentano le possibilità che Victor Osimhen rimanga in Turchia. Un processo complesso, ma avviato con determinazione, nonostante la concorrenza di club come l’Al-Hilal. La trattativa è in corsa, e il futuro dell’attaccante napoletano potrebbe ancora riservare sorprese. Il nostro approfondimento su questa intricata operazione di mercato continua.

2025-06-11 17:01:00 Il Corriere dello Sport: “Ogni giorno che passa, aumentano le possibilità che Osimhen resti al Galatasaray. È un processo lungo, ci stiamo lavorando” così il vicepresidente del Galatasaray, Ibrahim Hatipoglu, ai microfoni di TRT Spor. Nonostante la forte concorrenza dell’Al-Hilal, il dirigente del Gala ha spiegato: “ Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo il processo di Osimhen insieme all’agente italiano George Gardi. Non è facile, ma ogni giorno che passa aumentano le possibilità che Osimhen resti al Galatasaray”. Napoli-Osimhen, la situazione. Il contratto di Osimhen con il Napoli dura fino al 2026 con opzione unilaterale di rinnovo al 2027 fissata a favore del club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Corriere dello Sport – “Aumentano le possibilità che resti con noi”

