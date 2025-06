corri e mangia a tavarnelle foto e classifica della corsa

Il cuore di Tavarnelle batte più forte con la 15ª edizione di “Corri e Mangia”, una corsa serale che unisce adrenalina, convivialità e tradizione toscana. Immersi nel suggestivo Parco Mocale, protagonisti di una giornata all’insegna dello sport e della socializzazione, i partecipanti hanno dato il massimo, condividendo emozioni indimenticabili. Ecco la classifica e le foto di un evento che ha celebrato la passione e l’amicizia, dimostrando ancora una volta che correre fa bene… ma farlo insieme è ancora meglio.

Tavarnelle (Firenze), 11 giugno 2025 – La vivace macchina organizzativa della Polisportiva Tavarnelle ha tagliato il traguardo della 15esima edizione di “Corri e Mangia”, la corsa podistica serale che ogni anno unisce sport, socialità e gusto. Un evento pensato non solo per gareggiare, ma soprattutto per stare insieme, grazie all’accogliente struttura del Parco Mocale di Tavarnelle Val di Pesa, dove i partecipanti si sono trattenuti dopo la gara per condividere una cena in allegria. Qui LA CLASSIFICA Alla partenza si sono presentati ben 200 competitivi, affiancati da una cinquantina di camminatori che hanno scelto la versione ridotta del percorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it