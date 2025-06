Correa saluta Luis Henrique | Sei in un grandissimo club sono felice il brasiliano | Vinci tutto con il Botafogo!

Un emozionante momento di camaraderie tra ex compagni di squadra. Joaquin Correa, fresco di arrivo al Botafogo, ha voluto salutare calorosamente Luis Henrique, recentemente trasferitosi all’Inter. Tra messaggi di stima e ricordi condivisi, i due si sono scambiati parole sincere, sottolineando il valore dell’amicizia nel mondo del calcio. Un segnale di rispetto e affetto che dimostra come, al di là delle maglie, la passione per il calcio unisca sempre.

Appena arrivato al Botafogo, Joaquin Correa ha salutato il suo ex compagno al Marsiglia Luis Henrique, neo acquisto dell’Inter. Lo scambio di messaggi. Un bel momento tra ex compagni di squadra. Joaquin Correa, ormai ex attaccante dell’ Inter, ha salutato Luis Henrique, secondo acquisto della stagione nerazzurra, in uno scambio di messaggi che ha coinvolto anche il Botafogo, nuova squadra dell’argentino. I due calciatori sono stati compagni di squadra nella scorsa stagione all’ Olympique Marsiglia. Il Tucu, appena arrivato al Botafogo, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club brasiliano: IL MESSAGGIO DI CORREA – «Ciao fratellino, ti mando un abbraccio forte. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Correa saluta Luis Henrique: «Sei in un grandissimo club, sono felice», il brasiliano: «Vinci tutto con il Botafogo!»

In questa notizia si parla di: correa - luis - henrique - botafogo

UFFICIALE - Correa è un nuovo giocatore del Botafogo. Vai su Facebook

VIDEO - Correa al neo interista Luis Henrique: Sei in un grandissimo club, sono sicuro che farai...; Inter, i convocati per il Mondiale per Club: cinque nuovi acquisti, compresi Sucic e Luis Henrique; Inter al Mondiale per club: le partite, i progetti futuri e il mercato della formazione di Chivu.

VIDEO - Correa al neo interista Luis Henrique: "Sei in un grandissimo club, sono sicuro che farai molto bene" Riporta msn.com: Joaquin Correa, nuovo acquisto del Botafogo, ha voluto mandare l'in bocca al lupo a Luis Henrique, giocatore con cui ha condiviso una stagione all'OM, per la sua nuova esperienza all'Inter: "Ciao frat ...